​Teerão reivindica ataques contra instalações militares dos EUA

O Irão reivindicou esta quinta-feira ataques contra infraestruturas militares dos Estados Unidos em países do Golfo Pérsico. Teerão também anunciou que uma das suas bases navais foi atacada.



Os meios de comunicação iranianos noticiaram múltiplas explosões no sul do país, incluindo em Bushehr, onde se situa uma das centrais nucleares iranianas, bem como em Konarak, Choghadak e Bandar Abbas.

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As forças armadas dos Estados Unidos não responderam de imediato aos pedidos de comentário sobre estes relatos.

Os novos bombardeamentos acontecem no dia em que o Irão sepultou o seu Líder Supremo, o aiatolá Ali Khamenei, num santuário em Mashhad, culminando uma semana de cortejos fúnebres e concentrações de massas.

Khamenei morreu num ataque aéreo norte-americano no primeiro dia da guerra, a 28 de fevereiro, integrado numa ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

Os ataques, no início desta semana, contra navios comerciais do Qatar e da Arábia Saudita comprometeram o frágil cessar-fogo, levando o Presidente norte-americano, Donald Trump, a declarar que a trégua estava "terminada".

O cortejo fúnebre de Khamenei chegou ao mais sagrado santuário do país para a cerimónia de sepultamento, perante uma multidão que encheu o recinto. Alguns participantes exibiam faixas de condenação ao Presidente dos Estados Unidos, com mensagens como: "Vamos matar Trump".

A Marinha da Guarda Revolucionária iraniana afirmou que os ataques dos Estados Unidos e a sua intervenção no redirecionamento da navegação através do Estreito de Ormuz estão a dificultar a reabertura gradual daquela rota marítima.

Segundo a Guarda Revolucionária, o número de embarcações que atravessam o estreito sob supervisão iraniana recuperou, nas últimas duas semanas, para cerca de 50% dos níveis registados antes da guerra, sendo autorizada apenas a passagem de navios que utilizem as rotas definidas por Teerão.

A Guarda Revolucionária advertiu ainda que qualquer nova intervenção dos Estados Unidos desencadeará uma "resposta devastadora".



