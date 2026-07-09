- Noticiário das 18h
- 09 jul, 2026
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Trabalhador humanitário que organizava transmissões do Mundial em Gaza morto num ataque israelita
09 jul, 2026 - 00:14
Trabalhador humanitário palestiniano morreu num ataque israelita na Cidade de Gaza poucas horas antes de um jogo do Mundial. Ataque fez ainda três mortos, entre os quais duas crianças. Exército israelita afirma que o alvo era um membro da ala militar do Hamas.
Mohamed al-Wahidi, de 57 anos, diretor do Comité Egípcio em Gaza, morreu na terça-feira quando um míssil atingiu o táxi em que seguia no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza.
O ataque ocorreu cerca de uma hora antes do encontro entre Egito e Argentina, para o qual tinha ajudado a organizar exibições públicas em vários locais da Faixa de Gaza, conta o "Guardian".
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Além de al-Wahidi, morreram dois irmãos, de oito e dez anos, que regressavam a casa depois de jogarem futebol, e Ahmed Daghmush, de 30 anos, atingido por estilhaços nas proximidades do local da explosão. O condutor do táxi sobreviveu.
Durante vários anos, Mohamed al-Wahidi dedicou-se a projetos de ajuda humanitária e desenvolvimento na Faixa de Gaza. Mais recentemente, coordenou a organização de transmissões públicas dos jogos do Mundial.
O Exército israelita confirmou o ataque e indicou que Mohamed al-Wahidi não era o alvo pretendido. Segundo um porta-voz militar, o míssil destinava-se a atingir um membro da ala militar do Hamas que seguia num veículo no norte da Faixa de Gaza.
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