Trabalhador humanitário que organizava transmissões do Mundial em Gaza morto num ataque israelita

Mohamed al-Wahidi, de 57 anos, diretor do Comité Egípcio em Gaza, morreu na terça-feira quando um míssil atingiu o táxi em que seguia no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza.

O ataque ocorreu cerca de uma hora antes do encontro entre Egito e Argentina, para o qual tinha ajudado a organizar exibições públicas em vários locais da Faixa de Gaza, conta o "Guardian".

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Além de al-Wahidi, morreram dois irmãos, de oito e dez anos, que regressavam a casa depois de jogarem futebol, e Ahmed Daghmush, de 30 anos, atingido por estilhaços nas proximidades do local da explosão. O condutor do táxi sobreviveu.

Durante vários anos, Mohamed al-Wahidi dedicou-se a projetos de ajuda humanitária e desenvolvimento na Faixa de Gaza. Mais recentemente, coordenou a organização de transmissões públicas dos jogos do Mundial.

O Exército israelita confirmou o ataque e indicou que Mohamed al-Wahidi não era o alvo pretendido. Segundo um porta-voz militar, o míssil destinava-se a atingir um membro da ala militar do Hamas que seguia num veículo no norte da Faixa de Gaza.

