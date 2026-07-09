Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 09 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trabalhador humanitário que organizava transmissões do Mundial em Gaza morto num ataque israelita

09 jul, 2026 - 00:14

Trabalhador humanitário palestiniano morreu num ataque israelita na Cidade de Gaza poucas horas antes de um jogo do Mundial. Ataque fez ainda três mortos, entre os quais duas crianças. Exército israelita afirma que o alvo era um membro da ala militar do Hamas.

A+ / A-
Entre as ruínas de Gaza, os palestinianos apoiaram o Egito contra a Argentina de Messi (vídeo)
Entre as ruínas de Gaza, os palestinianos apoiaram o Egito contra a Argentina de Messi (vídeo)

Mohamed al-Wahidi, de 57 anos, diretor do Comité Egípcio em Gaza, morreu na terça-feira quando um míssil atingiu o táxi em que seguia no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza.

O ataque ocorreu cerca de uma hora antes do encontro entre Egito e Argentina, para o qual tinha ajudado a organizar exibições públicas em vários locais da Faixa de Gaza, conta o "Guardian".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Além de al-Wahidi, morreram dois irmãos, de oito e dez anos, que regressavam a casa depois de jogarem futebol, e Ahmed Daghmush, de 30 anos, atingido por estilhaços nas proximidades do local da explosão. O condutor do táxi sobreviveu.

Durante vários anos, Mohamed al-Wahidi dedicou-se a projetos de ajuda humanitária e desenvolvimento na Faixa de Gaza. Mais recentemente, coordenou a organização de transmissões públicas dos jogos do Mundial.

O Exército israelita confirmou o ataque e indicou que Mohamed al-Wahidi não era o alvo pretendido. Segundo um porta-voz militar, o míssil destinava-se a atingir um membro da ala militar do Hamas que seguia num veículo no norte da Faixa de Gaza.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 09 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

Educação

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)