Trump diz que recebeu chamada “desesperada” do Irão que quer acordo

O Irão ligou e quer um acordo. É o que diz Presidente dos EUA, Donald Trump, após a segunda madrugada consecutiva de ataques contra alvos militares iranianos em que 14 pessoas morreram e 74 ficaram feridas. A bordo do avião presidencial, de regresso a Washington - depois da cimeira da NATO - Donald Trump revelou aos jornalistas que a administração norte-americana recebeu uma chamada de Teerão a pedir um acordo. “Temos muitas formas de vencer, mas já vencemos militarmente. A eles resta muito pouco e estão desesperados por chegar a um acordo. Aliás, ligaram há pouco tempo”, disse Trump. O presidente norte-americano diz que os iranianos “estão desesperados, querem mesmo um acordo”.

“Mas não sei se são dignos para fazer esse acordo, não sei se o vão honrar. É tudo um pouco louco, para ser sincero, um pouco louco. Estão um pouco fora de controlo, mas querem muito chegar a esse acordo”. Pelo menos 14 mortos Entretanto, pelo menos 14 pessoas morreram e 78 ficaram feridas nos ataques dos Estados Unidos contra o Irão nos últimos dois dias, que motivaram a retaliação de Teerão com drones contra alvos no Kuwait, Qatar e Bahrein. Os Guardas da Revolução Islâmica confirmaram igualmente ataques contra bases norte-americanas no Kuwait e Bahrein. Os Estados Unidos justificaram as ofensivas com uma alegada violação por parte do Irão dos compromissos assumidos no acordo provisório assinado a 17 de junho, que permitiu a reabertura do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo e gás liquefeito mundial.