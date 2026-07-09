- Noticiário das 8h
- 09 jul, 2026
-
Médio Oriente
Trump diz que recebeu chamada “desesperada” do Irão que quer acordo
09 jul, 2026 - 08:34 • André Rodrigues , João Carlos Malta com Lusa
O presidente norte-americano está relutante em aceitar o acordo porque não sabe se os iranianos "são dignos para fazer esse acordo", ou "se o vão honrar".
O Irão ligou e quer um acordo. É o que diz Presidente dos EUA, Donald Trump, após a segunda madrugada consecutiva de ataques contra alvos militares iranianos em que 14 pessoas morreram e 74 ficaram feridas.
A bordo do avião presidencial, de regresso a Washington - depois da cimeira da NATO - Donald Trump revelou aos jornalistas que a administração norte-americana recebeu uma chamada de Teerão a pedir um acordo.
“Temos muitas formas de vencer, mas já vencemos militarmente. A eles resta muito pouco e estão desesperados por chegar a um acordo. Aliás, ligaram há pouco tempo”, disse Trump.
O presidente norte-americano diz que os iranianos “estão desesperados, querem mesmo um acordo”.
Trump volta a utilizar antigo Air Force One e deixa em terra avião oferecido pelo Qatar
Donald Trump regressou ao antigo Air Force One na (...)
“Mas não sei se são dignos para fazer esse acordo, não sei se o vão honrar. É tudo um pouco louco, para ser sincero, um pouco louco. Estão um pouco fora de controlo, mas querem muito chegar a esse acordo”.
Pelo menos 14 mortos
Entretanto, pelo menos 14 pessoas morreram e 78 ficaram feridas nos ataques dos Estados Unidos contra o Irão nos últimos dois dias, que motivaram a retaliação de Teerão com drones contra alvos no Kuwait, Qatar e Bahrein.
Os Guardas da Revolução Islâmica confirmaram igualmente ataques contra bases norte-americanas no Kuwait e Bahrein.
Os Estados Unidos justificaram as ofensivas com uma alegada violação por parte do Irão dos compromissos assumidos no acordo provisório assinado a 17 de junho, que permitiu a reabertura do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo e gás liquefeito mundial.
O chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, acusou o Irão de ter "violado os seus próprios compromissos" ao atacar navios em águas territoriais de Omã, apelando ao "fim destas manobras" para que as negociações possam prosseguir.
Na sequência das ofensivas, a televisão estatal iraniana reportou a suspensão da ligação ferroviária entre Teerão e Machhad, após um "ataque criminoso do inimigo américo-israelita" contra a linha. Foram mobilizadas equipas para reparar os danos e transportes rodoviários para os passageiros bloqueados.
- Noticiário das 8h
- 09 jul, 2026
-
- Trump volta a utilizar antigo Air Force One e deixa em terra avião oferecido pelo Qatar
- Trump: "Sou o número um na lista de pessoas que o Irão quer matar"
- Trump: Ucrânia vai ter licença para fabricar Patriot
- "São escumalha. São pessoas doentes." Trump diz que "acabou" memorando de acordo com o Irão
- "São má gente." Trump ataca Espanha e quer fim do acordo comercial
- Trump volta a utilizar antigo Air Force One e deixa em terra avião oferecido pelo Qatar
- Trump: "Sou o número um na lista de pessoas que o Irão quer matar"
- Trump: Ucrânia vai ter licença para fabricar Patriot
- "São escumalha. São pessoas doentes." Trump diz que "acabou" memorando de acordo com o Irão
- "São má gente." Trump ataca Espanha e quer fim do acordo comercial