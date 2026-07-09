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Ucrânia ataca mais navios russos no mar de Azov

09 jul, 2026 - 19:53 • Redação

Ucrânia anunciou novos ataques com drones contra embarcações russas no mar de Azov.

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As Forças Armadas ucranianas anunciaram esta quinta-feira ter atingido durante a noite uma dúzia de petroleiros russos no mar de Azov.

Segundo o Estado-Maior ucraniano, as embarcações eram utilizadas para abastecer de combustível as forças russas e para transportar petróleo e produtos petrolíferos, contornando sanções internacionais.

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De acordo com a mesma fonte, um rebocador e um navio de carga seca também foram atingidos durante a operação.

O Ministério da Defesa da Ucrânia indicou que, nos últimos quatro dias, foram visados 36 navios no mar de Azov e no mar Negro. Entre eles encontram-se 32 petroleiros da denominada "frota fantasma" russa e dois navios de carga seca.

"Todos estavam a tentar entregar combustível à Crimeia", indicou o Ministério da Defesa da Ucrânia.

O governador da região russa de Rostov tinha referido anteriormente que dois petroleiros foram atacados por drones ucranianos no mar de Azov. Moscovo não fez outros comentários sobre os incidentes.

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  • 10 jul, 2026
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