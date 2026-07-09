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Volkswagen discute plano que poderá eliminar mais de 100 mil postos de trabalho

09 jul, 2026 - 20:53

Reunião da administração da Volkswagen decorre esta quinta-feira para analisar um vasto plano de reestruturação. Sindicatos prometem contestar qualquer despedimento em massa.

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A administração da Volkswagen reuniu-se esta quinta-feira para discutir um plano de reestruturação que poderá traduzir-se na eliminação de mais de 100 mil postos de trabalho em todo o mundo e no encerramento de várias fábricas na Alemanha.

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Segundo a Reuters, o grupo estuda reduzir cerca de 16% da sua força de trabalho global, que ronda os 630 mil trabalhadores.

Entre as medidas em análise encontram-se o encerramento de três fábricas da marca Volkswagen na Alemanha e de uma unidade da Audi, bem como novos cortes de emprego que se somariam aos 50 mil já previstos na Alemanha até 2030.

A proposta surge num contexto de crescente pressão sobre a empresa, marcada pelo impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos, pela redução das margens de lucro nos veículos elétricos e pelo aumento da concorrência no mercado chinês.

O sindicato IG Metall convocou protestos junto das fábricas da Volkswagen em toda a Alemanha para coincidir com a reunião do conselho de supervisão, onde a administração apresentará as linhas gerais da reestruturação. O processo deverá dar início a negociações entre administração, representantes dos trabalhadores e responsáveis políticos.

Entre as hipóteses em análise está também a reorganização da estrutura empresarial do grupo, incluindo a separação da marca Volkswagen e da divisão de componentes. Outra possibilidade passa por transferir a produção de modelos destinados ao mercado chinês para fábricas alemãs com menor utilização ou deixar de atribuir novos modelos a determinadas unidades, permitindo o fim gradual da produção sem encerramentos imediatos. Algumas instalações poderão ainda ser reconvertidas para produção ligada à indústria da defesa.

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