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Andaluzia
Espanha: Aumenta para 12 os mortos do incêndio em Almería
10 jul, 2026 - 00:55 • Redação
Incêndio em Los Gallardos provocou a morte de 12 pessoas, algumas apanhadas pelas chamas dentro de viaturas. Fogo obrigou à retirada de centenas de habitantes e causou vários feridos.
Aumenta de seis para 12 o número de mortos num incêndio que lavra no município de Los Gallardos, província de Almería, no sul de Espanha. O novo balanço oficial foi avançado pela Junta da Andaluzia.
Algumas das vítimas foram encontradas no interior de veículos atingidos pelas chamas.
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Além das 12 vítimas mortais, o dispositivo médico registou vários feridos graves.
Uma mulher foi transportada para o Hospital de Torrecárdenas com queimaduras e outra pessoa foi levada para a mesma unidade hospitalar por intoxicação provocada pelo fumo. Outras quatro pessoas receberam assistência no local por problemas respiratórios e queimaduras ligeiras.
O incêndio levou à evacuação dos habitantes de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, Pinar de Bédar e de um complexo turístico.
A retirada da população de Bédar foi dificultada pelo bloqueio da principal estrada de acesso devido às chamas.
[notícia atualizada às 00h59, de 10/07/2026]
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