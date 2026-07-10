Espanha. Incêndio em Almeria faz seis mortos

Seis pessoas morreram num incêndio que lavra no município de Los Gallardos, província de Almeria, em Espanha, conta a "COPE". Algumas das vítimas foram encontradas no interior de veículos atingidos pelas chamas.

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Além das seis vítimas mortais, o dispositivo médico registou vários feridos graves.

Uma mulher foi transportada para o Hospital de Torrecárdenas com queimaduras e outra pessoa foi levada para a mesma unidade hospitalar por intoxicação provocada pelo fumo. Outras quatro pessoas receberam assistência no local por problemas respiratórios e queimaduras ligeiras.

O incêndio levou à evacuação dos habitantes de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, Pinar de Bédar e de um complexo turístico.

A retirada da população de Bédar foi dificultada pelo bloqueio da principal estrada de acesso devido às chamas.