Guerrilha colombiana ataca aeroporto com drones

Um ataque com drones carregados de explosivos, levado a cabo por guerrilheiros contra um aeroporto no nordeste da Colômbia, deixou três feridos na quinta-feira, numa região assolada por conflitos, informou o exército.

O exército atribuiu o ataque ao aeroporto de Tibú à guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), fortemente implantada no Catatumbo, uma região fronteiriça com a Venezuela que tem sido palco de violentos confrontos entre guerrilheiros.

“Três funcionários ficaram feridos pela onda de choque”, indicou na rede social X o exército colombiano, que destacou tanques para Tibú. Foram também constatados danos nas infraestruturas aeroportuárias.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o teto de um escritório destruído.

Na Colômbia, os grupos armados recorrem cada vez mais a drones carregados com explosivos para atacar as forças de segurança e civis.