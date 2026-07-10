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Guerrilha colombiana ataca aeroporto com drones

10 jul, 2026 - 08:54 • Lusa

“Três funcionários ficaram feridos pela onda de choque”, indicou na rede social X o exército colombiano, que destacou tanques para Tibú. Foram também constatados danos nas infraestruturas aeroportuárias.

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Um ataque com drones carregados de explosivos, levado a cabo por guerrilheiros contra um aeroporto no nordeste da Colômbia, deixou três feridos na quinta-feira, numa região assolada por conflitos, informou o exército.

O exército atribuiu o ataque ao aeroporto de Tibú à guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), fortemente implantada no Catatumbo, uma região fronteiriça com a Venezuela que tem sido palco de violentos confrontos entre guerrilheiros.

“Três funcionários ficaram feridos pela onda de choque”, indicou na rede social X o exército colombiano, que destacou tanques para Tibú. Foram também constatados danos nas infraestruturas aeroportuárias.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o teto de um escritório destruído.

Na Colômbia, os grupos armados recorrem cada vez mais a drones carregados com explosivos para atacar as forças de segurança e civis.

Na zona fronteiriça com a Venezuela, os rebeldes do ELN e os dissidentes da antiga guerrilha das FARC lutam pelo controlo das culturas ilícitas de coca, o principal ingrediente da cocaína, da qual a Colômbia é o maior produtor mundial.

Desde o início de 2025, estes confrontos causaram mais de 100 mortos e dezenas de milhares de deslocados. Os sequestros e a extorsão, fontes de financiamento dos grupos ilegais, são também prática comum na região.

O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella (extrema-direita), concedeu um prazo de um mês a todos os criminosos do país para se entregarem.

O prazo coincide com a sua tomada de posse, em 7 de agosto, findo o qual, De la Espriella prometeu avançar com campanhas de bombardeamentos massivos contra os poderosos cartéis de droga.

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