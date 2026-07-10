"Há muito vento na zona e é uma zona escarpada. Isso está a dificultar a extinção e a localização de pessoas desaparecidas"

O incêndio que lavra em Los Gallardos, na província espanhola de Almería, continua a mobilizar um vasto dispositivo de emergência e obrigou à retirada de casa de centenas de pessoas. Em entrevista à Renascença, Javier Ramajo, jornalista e diretor do "elDiario.es Andalucía", descreve um cenário em permanente evolução, condicionado pela orografia e pelo vento.

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Segundo Javier Ramajo, as autoridades encontraram dois grupos de vítimas em circunstâncias distintas: um no interior de um automóvel e outro numa zona onde várias pessoas terão sido surpreendidas pela rápida progressão das chamas.

"Havia um grupo de sete pessoas [a pé] e outro de quatro dentro de um carro. O grupo de sete pessoas estaria a caminhar pela zona e foi apanhado pelas chamas numa espécie de armadilha mortal. Não conseguiram escapar", afirmou Javier Ramajo.

O jornalista explica que as operações continuam condicionadas pelas características do terreno e pelas condições meteorológicas, o que dificulta tanto o combate ao incêndio como a localização de pessoas cujo paradeiro ainda é desconhecido.

"Há muito vento na zona. É uma zona escarpada, muito montanhosa e de difícil acesso. Isso está a dificultar a extinção e também a localização de algumas pessoas desaparecidas", disse Javier Ramajo.

Cerca de 600 pessoas foram retiradas de casa. Javier Ramajo adiantou que as evacuações prosseguiam ao longo do dia e que os habitantes estavam a ser encaminhados para localidades vizinhas. "Os municípios abriram as portas para acolher os vizinhos que foram obrigados a abandonar as suas casas."

O jornalista descreve Los Gallardos como "uma zona cortada por barrancos e pontuada por cortijos. A orografia e o vento, que sopra com força desde ontem à tarde, estão a complicar a situação".

Quanto à origem do incêndio, Javier Ramajo explicou que a principal hipótese aponta para um chamado "incêndio de berma", provocado pela queda de um poste elétrico junto à estrada, embora a investigação ainda esteja em curso.

"A Guardia Civil está a investigar. A Red Eléctrica e a Endesa disseram que não se trata de infraestruturas das suas redes, por isso será preciso determinar a origem real", disse.