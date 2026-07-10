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Reino Unido

Homem de 26 anos detido por suspeita de homicídio de antiga ministra britânica Ann Widdecombe

10 jul, 2026 - 19:46 • Redação

Homem de 26 anos foi detido por suspeita de homicídio de Ann Widdecombe. Polícia encontrou a antiga deputada britânica morta na sua residência, no condado de Devon. Investigação afasta, para já, uma motivação terrorista.

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Um homem de 26 anos foi detido esta sexta-feira por suspeita de homicídio na sequência da morte de Ann Widdecombe, antiga deputada e ex-ministra britânica.

A Polícia de Devon e Cornwall informou que o suspeito, de nacionalidade britânica, foi detido numa morada em Newton Abbot e permanece sob custódia.

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O corpo de Widdecombe, de 78 anos, foi encontrado na quinta-feira, cerca das 11h40 locais, na sua casa em Haytor, uma localidade rural situada em Dartmoor, no condado de Devon. Segundo a polícia, apresentava ferimentos graves.

As autoridades indicaram que o caso não está a ser tratado como um ato de terrorismo, apesar de a unidade de contraterrorismo ter participado nas diligências iniciais.

"Neste momento não temos qualquer informação que nos leve a acreditar que se trata de um crime com motivação política", afirmou o subchefe da Polícia Matt Longman, acrescentando que ainda é cedo para dizer se o suspeito conhecia Ann Widdecombe.

Ann Widdecombe teve uma carreira política de várias décadas. Foi deputada pelo Partido Conservador durante 23 anos, exerceu funções ministeriais entre 1994 e 1997, integrou posteriormente o Parlamento Europeu pelo Partido do Brexit entre 2019 e 2020 e, em 2023, juntou-se ao Reform UK, onde desempenhava funções como porta-voz para as áreas da imigração e da justiça.

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