- Noticiário das 21h
- 10 jul, 2026
-
Homem de 26 anos detido por suspeita de homicídio de antiga ministra britânica Ann Widdecombe
10 jul, 2026 - 19:46 • Redação
Homem de 26 anos foi detido por suspeita de homicídio de Ann Widdecombe. Polícia encontrou a antiga deputada britânica morta na sua residência, no condado de Devon. Investigação afasta, para já, uma motivação terrorista.
Um homem de 26 anos foi detido esta sexta-feira por suspeita de homicídio na sequência da morte de Ann Widdecombe, antiga deputada e ex-ministra britânica.
A Polícia de Devon e Cornwall informou que o suspeito, de nacionalidade britânica, foi detido numa morada em Newton Abbot e permanece sob custódia.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
O corpo de Widdecombe, de 78 anos, foi encontrado na quinta-feira, cerca das 11h40 locais, na sua casa em Haytor, uma localidade rural situada em Dartmoor, no condado de Devon. Segundo a polícia, apresentava ferimentos graves.
As autoridades indicaram que o caso não está a ser tratado como um ato de terrorismo, apesar de a unidade de contraterrorismo ter participado nas diligências iniciais.
"Neste momento não temos qualquer informação que nos leve a acreditar que se trata de um crime com motivação política", afirmou o subchefe da Polícia Matt Longman, acrescentando que ainda é cedo para dizer se o suspeito conhecia Ann Widdecombe.
Ann Widdecombe teve uma carreira política de várias décadas. Foi deputada pelo Partido Conservador durante 23 anos, exerceu funções ministeriais entre 1994 e 1997, integrou posteriormente o Parlamento Europeu pelo Partido do Brexit entre 2019 e 2020 e, em 2023, juntou-se ao Reform UK, onde desempenhava funções como porta-voz para as áreas da imigração e da justiça.
- Noticiário das 21h
- 10 jul, 2026
-