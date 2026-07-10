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Investigação de Bruxelas conclui que "designs" do Facebook e Instagram viciam

10 jul, 2026 - 12:12 • Lusa

A Comissão Europeia concluiu que a Meta viola o Regulamento dos Serviços Digitais, graças a um "design" aditivo nas suas redes sociais, que inclui métodos como o "scroll infinito" ou a reprodução automática de vídeos.

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A Comissão Europeia concluiu esta sexta-feira preliminarmente que a Meta viola o Regulamento dos Serviços Digitais devido ao "design" aditivo do Instagram e do Facebook, numa investigação que ainda prossegue sobre alegada violação de regras da UE.

A investigação centra-se em funcionalidades como o "scroll" infinito (em que a página carrega automaticamente novos conteúdos), a reprodução automática ("autoplay"), as notificações automáticas ("push") e os sistemas de recomendação altamente personalizados das plataformas.

Numa nota de imprensa, a Comissão indica ainda que a Meta (dona das plataformas Facebook e Instagram) não avaliou adequadamente os riscos do seu "design" aditivo para o bem-estar físico e mental dos utilizadores, incluindo menores e adultos vulneráveis.

A Comissão considera que estas funcionalidades alimentam o impulso do utilizador para continuar a fazer "scroll" e colocam o cérebro em "modo de piloto automático", contribuindo para hábitos prejudiciais à saúde e para uma utilização compulsiva.

Além disso, a Meta -- que tem a possibilidade de responder sobre as falhas apontadas pela Comissão - ignorou a informação disponível sobre o tempo que os menores passam no Instagram ou no Facebook à noite e sobre como a otimização dos seus diferentes formatos --- tais como os "reels" e as histórias --- poderia levar a uma utilização excessiva ou compulsiva dos serviços.

As conclusões preliminares apresentadas hoje pela Comissão fazem parte do processo formal de investigação sobre o cumprimento da Lei dos Serviços Digitais por parte da Meta, iniciado a 16 de maio de 2024 e não antecipam o resultado final da investigação.

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