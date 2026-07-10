Israel alertou EUA sobre plano do Irão para assassinar Trump

Israel partilhou com os Estados Unidos informações que apontam para um alegado plano do Irão para assassinar o Presidente norte-americano, Donald Trump, avançou o jornal The Wall Street Journal.

De acordo com o diário nova-iorquino, citando fontes não identificadas, os dados foram transmitidos por Israel às autoridades norte-americanas, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre o suposto plano nem sobre os seus possíveis responsáveis.

A advertência surge em plena escalada de tensões entre Washington e Teerão, marcada por recentes confrontos militares e ameaças cruzadas.

Trump reconheceu na quarta-feira, durante a cimeira da NATO em Ancara, que continua a ser alvo de potenciais ataques iranianos e afirmou que existem pessoas no Irão que procuram atentar contra a sua vida.

O Presidente relacionou essas ameaças com a morte do general iraniano Qasem Soleimani em 2020, operação norte-americana ordenada durante o seu primeiro mandato.

As autoridades dos EUA já tinham anteriormente assinalado ameaças iranianas contra Trump ligadas ao ataque que matou Soleimani, figura central da Guarda da Revolução Islâmica iraniana, abatido por um drone norte-americano em Bagdade.

Em 2024, o Departamento de Justiça acusou um cidadão paquistanês de tentar recrutar pessoas para um plano de assassinato contra o então candidato republicano, acusação que Teerão negou.

A nova advertência de inteligência surge num dos momentos de maior tensão recente entre os dois países, após Washington lançar novos ataques contra alvos iranianos, acusando Teerão de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz. O Irão retaliou com ataques contra instalações norte-americanas na região.

Trump declarou encerrada a trégua alcançada três semanas antes com a assinatura de um quadro de entendimento de paz.

O relatório sobre o alegado complô soma-se às preocupações de segurança em torno do Presidente norte-americano, que tem reiterado que o Irão representa uma ameaça direta.

Até ao momento, nem a Casa Branca nem as autoridades iranianas confirmaram publicamente os detalhes do suposto plano de assassinato revelado pela inteligência israelita ao jornal norte-americano.