Já é de borla. Desde sexta, habitantes do Porto tem acesso gratuito aos transportes públicos

Esta era uma promessa da campanha autárquica de Pedro Duarte, estava prevista só para o próximo ano, mas o presidente da Câmara conseguiu, afinal, avançar mais cedo. E é já: “Sim. A partir de hoje os portugueses têm acesso a transportes gratuitos, se tiverem o cartão "Porto.". O que tem a fazer — quem já tem o cartão "Porto." — é dirigir-se a uma loja andante ou a um agente de payshop para atualizar. É uma operação que demora uns segundos.”

E há uma nuance importante: quem já tem ou adira a este passe fica com acesso gratuito a todos os transportes públicos da Área Metropolitana, seja na cidade do Porto ou nos concelhos vizinhos.

Como explica o presidente da câmara, a medida é válida “no Metro, na STCP, na rede de autocarros Unir, nos comboios urbanos da CP, nos funiculares, e quando tivermos o transporte fluvial também será válido nas ligações entre as margens” do Porto e de Gaia.

Pedro Duarte é o presidente da Câmara do Porto e também lidera a Junta Metropolitana. A questão é esta, porque é que este passe gratuito só é válido para quem resida no Porto, e não acontece o mesmo com os cidadãos de Gaia, Gondomar ou Matosinhos?

O autarca da Invicta admite que a questão colocada pela Renascença é pertinente, mas cabe a cada município saber onde gasta o dinheiro: “É o enquadramento que temos no nosso país. Nós temos, evidentemente, uma Área Metropolitana, mas a responsabilidade e a competência destas políticas são de cada município.”

Pedro Duarte gostaria muito que fosse para todos, mas não dá palpites: “Eu não me atrevo, de maneira nenhuma, a pronunciar-me sobre o que cada município deve fazer. O Porto é pioneiro, cabe aos outros municípios decidirem o que fazer.”

Mas, afinal, qual será o peso financeiro da medida hoje anunciada pelo presidente da Câmara do Porto, tornar os transportes públicos gratuitos para quem mora na cidade? “Nós estamos a fazer um esforço financeiro significativo, um esforço que nós calculamos entre 20 e 25 milhões de euros por ano”, conclui Pedro Duarte.