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Jovem de 17 anos morre esmagada por camião ao celebrar vitória da França

10 jul, 2026 - 09:14 • Lusa

A jovem estaria na caixa do camião, que estava sem o reboque, quando "caiu e ficou esmagada", referiram os bombeiros. O condutor do camião foi detido.

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Uma jovem de 17 anos morreu na madrugada desta sexta-feira no norte de França depois de cair de um camião quando celebrava a vitória da França nos quartos de final do Mundial de futebol de 2026, revelaram várias fontes.

Citando relatos dos bombeiros e uma fonte próxima da investigação, a agência internacional AFP descreve que a jovem caiu do camião ao qual tinha subido para celebrar a vitória da França.

A jovem estaria na caixa do camião, que estava sem o reboque, quando "caiu e ficou esmagada", referiram os bombeiros.

Estariam mais seis menores perto do acidente e um deles, em estado de choque, foi hospitalizado no hospital de Maubeuge (norte de França), informaram ainda os serviços de urgência.

O condutor do camião foi detido.

A França qualificou-se na quinta-feira para as meias-finais do Mundial de futebol de 2026, ao vencer Marrocos por 2-0, no primeiro encontro dos quartos de final, disputado em Foxborough, nos Estados Unidos.

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