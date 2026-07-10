"Muitas semelhanças com Pedrógão". Português em Almería fala da "maior tragédia de sempre"

“Há muitas semelhanças com a situação de Pedrógão.” É desta forma que João Gonçalves, diretor desportivo da UD Almería, descreve à Renascença o incêndio que deflagrou esta quinta-feira à tarde na zona de Los Gallardos, na província espanhola de Almería, na Andaluzia.

Apesar de não viver na zona mais diretamente afetada pela catástrofe, este português acompanha “com muita preocupação” a evolução de uma tragédia que já provocou pelo menos 11 mortos e deixou cerca de 20 pessoas desaparecidas.

Um cenário que traz de volta à memória a tragédia de 2017 em Pedrógão Grande: “É uma situação muito parecida à de Pedrógão. Foi um incêndio numa zona seca, que deflagrou de uma maneira rápida e, quando se estava a tentar proceder à evacuação, as pessoas foram apanhadas dentro dos próprios veículos e outras na tentativa de sair da zona afetada”, relata.

“Tomaram uma decisão — nem sei se foi uma decisão — foram apanhadas pelo incêndio", acrescenta.

João Gonçalves sublinha que, na cidade de Almería, não há perigo imediato, mas há preocupação e consternação. “Nós aqui estamos em segurança, mas preocupados. Especialmente as pessoas daqui. Isto foi a maior tragédia de sempre de Almería e, creio, da Andaluzia.”

Número de vítimas pode aumentar

O incêndio ainda não está totalmente dominado. João Gonçalves diz que a informação disponível aponta para um fogo “50% a 60% controlado”, mas ainda com zonas ativas e de difícil acesso.

“O número de vítimas ainda pode aumentar, porque há pessoas desaparecidas, há casas circundadas pelo fogo e não se sabe se há gente dentro das casas, dentro de carros ou se algumas foram apanhadas na fuga”, explica.