Paris recebe 25 líderes para apoiar Kiev e pressionar Moscovo

Pelo menos 25 chefes de Estado e de Governo, incluindo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vão reunir-se na segunda-feira em Paris no âmbito da Coligação da Boa Vontade, anunciou o Palácio do Eliseu.

Segundo a presidência francesa, a reunião terá como objetivo "aumentar o apoio à Ucrânia e a pressão sobre a Rússia", procurando impulsionar um cessar-fogo e a retoma das negociações de paz.

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A coligação, lançada por França e pelo Reino Unido, reúne 35 países, sobretudo europeus e incluindo Portugal, e visa prestar apoio militar a Kiev e preparar garantias de segurança para a Ucrânia, incluindo uma eventual força multinacional após um acordo de paz.

Na segunda-feira, Moldova e Macedónia do Norte juntar-se-ão ao grupo, informou a presidência francesa, que descreveu o momento atual como de "convergência e unidade transatlântica" e de evolução mais favorável no terreno para Kiev.

A reunião deverá centrar-se no reforço da defesa aérea e antimíssil da Ucrânia, incluindo a produção de armamento sob licença em território ucraniano.

A Força Multinacional para a Ucrânia, que apenas deverá ser mobilizada quando os combates cessarem, iniciará também exercícios fora do território ucraniano, após a instalação de um quartel-general operacional perto de Paris.

Zelensky participará igualmente, na terça-feira, no desfile militar do Dia da Bastilha, nos Campos Elísios, que este ano dará destaque ao apoio internacional à Ucrânia.

Entre os líderes confirmados estão o chanceler alemão, Friedrich Merz; o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o Presidente italiano, Sergio Mattarella.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, não estará presente.