"Tragédia sem precedentes”. Incêndio em Almería faz pelo menos 12 mortos e há 19 desaparecidos

Além das 11 vítimas mortais, há ainda oito feridos, quatro deles estão em estado grave. Os serviços de proteção civil e emergência estão no terreno para apurar a possibilidade de existirem mais vítimas. O fogo já devastou 3.150 hectares.

As equipas de salvamento, encontraram quatro vítimas mortais dentro dos carros em que fugiram, e sete tinha saído das viaturas e fugiam a pé quando foram alcançadas pelas chamas.

Segundo o mesmo jornal, a tragédia ocorreu quando as vítimas seguiram um caminho alternativo ao indicado pelos serviços de emergência e entraram numa estrada que acabou por se tornar, nas palavras do conselheiro da Presidência, Saúde e Emergências António Sanz, numa " v erdadeira armadilha ".

De acordo com os primeiros dados, as vítimas seriam de nacionalidade britânica , embora as suas identidades ainda não tenham sido confirmadas oficialmente.

Segundo o Diário de Almeria, os onze mortos foram encontrados nos arredores de povoação de Bédar, após terem t entado fugir das chamas a partir de várias quintas e habitações dispersas .

A causa deste fogo de grandes dimensões, segundo os primeiros dados, terá sido a queda de um cabo de alta tensão.

Algumas das vítimas foram encontradas no interior de veículos atingidos pelas chamas . A presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, anunciou na Canal Sur Radio que, até ao momento, se registam 12 mortos e que outras 19 pessoas continuam desaparecidas .

Aumenta de seis para 12 o número de mortos num incêndio que lavra no município de Los Gallardos , província de Almería, no sul de Espanha. O novo balanço oficial foi avançado pelo governo da região da Andaluzia . Mais de mil pessoas ficaram desalojadas na sequência do fogo.

Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos. Mis deseos de una pronta recuperación a…

Uma mulher foi transportada para o Hospital de Torrecárdenas com queimaduras e outra pessoa foi levada para a mesma unidade hospitalar por intoxicação provocada pelo fumo. Outras quatro pessoas receberam assistência no local por problemas respiratórios e queimaduras ligeiras. Os casos mais complexos foram transferidos de helicóptero para Hospital Virgen del Rocío de Sevilha.

O incêndio levou à evacuação dos habitantes de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, Pinar de Bédar e de um complexo turístico.

A retirada da população de Bédar foi dificultada pelo bloqueio da principal estrada de acesso devido às chamas.

Uma “tragédia sem precedentes”



“Este é o incêndio com as consequências mais graves de sempre na nossa região”, declarou o conselheiro da Presidência, Saúde e Emergências.

Antonio Sanz classificou a situação como "terrível, "muito complexa" e uma “tragédia sem precedentes”. A zona em que as chamas começaram é florestal, mas tem em redor muitas habitações e muito dispersas pelo terreno. "A velocidade de propagação foi altíssima", disse Sanz.

O responsável endereçou condolências aos familiares das vítimas. “A dor é imensa. A Andaluzia está de luto e o nosso coração está com Almería e com todos os afetados”, sublinhou.

Também o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já reagiu a esta situação na rede social X, onde descreveu a "imensa tristeza e desolação perante as terríveis consequências do incêndio que afeta a província de Almería".

"Quero transmitir as minhas condolências às famílias das pessoas falecidas no incêndio florestal de Los Gallardos. Os meus desejos de uma rápida recuperação aos feridos e a minha solidariedade com todos os vizinhos afetados", rematou.

No dispositivo estão a trabalhar 464 efetivos e 124 veículos para tentar travar o avanço das chamas.

A operação inclui 21 postos de controlo com 150 bombeiros e nove camiões. Durante o dia de quinta-feira, chegaram a intervir 16 meios aéreos e está previsto que onze aeronaves voltem a operar a partir das 8h00 horas.

A Unidade Militar de Emergências (UME) já se integrou na operação a partir da sua base em Morón de la Frontera, com 64 efetivos, doze viaturas-bomba e dois camiões-tanque.

O tráfego na A-7 foi restabelecido, após ter permanecido interrompido durante a emergência devido à proximidade do fogo e do fumo.

[notícia atualizada às 07h38, de 10/07/2026 com a atualização do número de mortos e mais informações sobre esta tragédia no sul de Espanha]