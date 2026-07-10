"Tragédia sem precedentes”. Incêndio em Almería faz pelo menos 11 mortos. Há 23 desaparecidos

Um incêndio de grandes dimensões que lavra no município de Los Gallardos, província de Almería, no sul de Espanha, já fez pelo menos 11 mortos, embora ainda haja dúvidas sobre o número total de vítimas e permaneçam pelo menos 23 pessoas desaparecidas. Um balanço oficial avançado pelo governo da região da Andaluzia dava mesmo a indicação de que poderiam ser 12 os mortos. Algumas das vítimas foram encontradas no interior de veículos atingidos pelas chamas. Mais de mil pessoas ficaram desalojadas na sequência do fogo. A causa deste fogo de grandes dimensões, segundo os primeiros dados, terá sido a queda de um cabo de alta tensão. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo o Diário de Almeria, os onze mortos foram encontrados nos arredores de povoação de Bédar, após terem tentado fugir das chamas a partir de várias quintas e habitações dispersas. De acordo com os primeiros dados, as vítimas seriam de nacionalidade britânica e belga, embora as suas identidades ainda não tenham sido confirmadas oficialmente. Seguiram para uma "verdadeira armadilha" Segundo o mesmo jornal, a tragédia ocorreu quando as vítimas seguiram um caminho alternativo ao indicado pelos serviços de emergência e entraram numa estrada que acabou por se tornar, nas palavras do conselheiro da Presidência, Saúde e Emergências António Sanz, numa "verdadeira armadilha". As equipas de salvamento, encontraram quatro vítimas mortais dentro dos carros em que fugiram, e sete tinha saído das viaturas e fugiam a pé quando foram alcançadas pelas chamas. Além das 11 vítimas mortais, há ainda oito feridos, quatro deles estão em estado grave. Os serviços de proteção civil e emergência estão no terreno para apurar a possibilidade de existirem mais vítimas. O fogo já devastou 3.150 hectares.

Uma mulher foi transportada para o Hospital de Torrecárdenas com queimaduras e outra pessoa foi levada para a mesma unidade hospitalar por intoxicação provocada pelo fumo. Outras quatro pessoas receberam assistência no local por problemas respiratórios e queimaduras ligeiras. Os casos mais complexos foram transferidos de helicóptero para Hospital Virgen del Rocío de Sevilha. O incêndio levou à evacuação dos habitantes de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, Pinar de Bédar e de um complexo turístico. A retirada da população de Bédar foi dificultada pelo bloqueio da principal estrada de acesso devido às chamas. Uma “tragédia sem precedentes”

“Este é o incêndio com as consequências mais graves de sempre na nossa região”, declarou o conselheiro da Presidência, Saúde e Emergências. Antonio Sanz classificou a situação como "terrível, "muito complexa" e uma “tragédia sem precedentes”. A zona em que as chamas começaram é florestal, mas tem em redor muitas habitações e muito dispersas pelo terreno. "A velocidade de propagação foi altíssima", disse Sanz. O responsável endereçou condolências aos familiares das vítimas. “A dor é imensa. A Andaluzia está de luto e o nosso coração está com Almería e com todos os afetados”, sublinhou. Também o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já reagiu a esta situação na rede social X, onde descreveu a "imensa tristeza e desolação perante as terríveis consequências do incêndio que afeta a província de Almería".

Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería.



Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos.



Mis deseos de una pronta recuperación a… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026

"Quero transmitir as minhas condolências às famílias das pessoas falecidas no incêndio florestal de Los Gallardos. Os meus desejos de uma rápida recuperação aos feridos e a minha solidariedade com todos os vizinhos afetados", rematou. Também os reis de Espanha já se mostraram "profundamente consternados pela tragédia do incêndio de Los Gallardos", agradecendo aos serviços de emergência que procuram ajudar no local. O presidente da República, António José Seguro, também já transmitiu condolências a Espanha e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz estar entristecida com "as notícias que chegam de Almería e outras regiões de Espanha", mostrando todo o seu apoio ao país "e aos valentes bombeiros e socorristas que estão a enfrentar esta emergência".