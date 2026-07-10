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Médio Oriente
Trump diz que aceitou pedido do Irão para voltar a negociar
10 jul, 2026 - 22:53 • Reuters
"Nós concordámos, mas os Estados Unidos deixaram claro, sem margem para dúvidas, que o cessar-fogo terminou”, disse o Presidente norte-americano.
Os Estados Unidos aceitaram continuar as negociações com o Irão, após os bombardeamentos dos últimos dias, disse esta sexta-feira o Presidente norte-americano.
“A República Islâmica do Irão pediu-nos para continuarmos as conversações. Nós concordámos, mas os Estados Unidos deixaram claro, sem margem para dúvidas, que o cessar-fogo terminou”, declarou Donald Trump nas redes sociais.
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A trégua entre Estados Unidos e Irão foi quebrada esta semana, após ataques contra navios no Estreito de Ormuz que mereceram resposta das forças armadas norte-americanas.
Esta sexta-feira, não foram registados bombardeamentos, enquanto os diplomatas tentam salvar o memorando de entendimento alcançado entre Washington e Teerão.
O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, viaja no sábado para Omã, para conversações sobre a situação na região e no Estreito de Ormuz, avançou esta sexta-feira a agência de notícias oficial IRNA.
Entretanto, os Estados Unidos declararam novas sanções contra financiadores do regime iraniano e 13 outras pessoas ou entidades próximas de Teerão.
As sanções visam Ali Ansari, um banqueiro e empresário iraniano radicado no Dubai, que já tinha sido alvo de sanções do Reino Unido devido ao seu papel no apoio financeiro às atividades da Guarda Revolucionária do Irão e de outras entidades, informou o Departamento do Tesouro norte-americano.
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