Trump diz que aceitou pedido do Irão para voltar a negociar

Os Estados Unidos aceitaram continuar as negociações com o Irão, após os bombardeamentos dos últimos dias, disse esta sexta-feira o Presidente norte-americano.

“A República Islâmica do Irão pediu-nos para continuarmos as conversações. Nós concordámos, mas os Estados Unidos deixaram claro, sem margem para dúvidas, que o cessar-fogo terminou”, declarou Donald Trump nas redes sociais.

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A trégua entre Estados Unidos e Irão foi quebrada esta semana, após ataques contra navios no Estreito de Ormuz que mereceram resposta das forças armadas norte-americanas.

Esta sexta-feira, não foram registados bombardeamentos, enquanto os diplomatas tentam salvar o memorando de entendimento alcançado entre Washington e Teerão.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, viaja no sábado para Omã, para conversações sobre a situação na região e no Estreito de Ormuz, avançou esta sexta-feira a agência de notícias oficial IRNA.

Entretanto, os Estados Unidos declararam novas sanções contra financiadores do regime iraniano e 13 outras pessoas ou entidades próximas de Teerão.

As sanções visam Ali Ansari, um banqueiro e empresário iraniano radicado no Dubai, que já tinha sido alvo de sanções do Reino Unido devido ao seu papel no apoio financeiro às atividades da Guarda Revolucionária do Irão e de outras entidades, informou o Departamento do Tesouro norte-americano.



