Trump recusa assinar lei bipartidária sobre habitação

Donald Trump disse esta sexta-feira que não irá assinar a legislação bipartidária sobre habitação, que anteriormente classificou como "um grande bocejo".

Apesar da decisão, a medida poderá tornar-se lei sem a assinatura do presidente, caso também não seja vetada.

"Estou a reter a minha assinatura em PROTESTO pelo facto de o Senado dos Estados Unidos não ser capaz de aprovar o SAVE America Act", escreveu Trump.

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Numa publicação nas redes sociais, Trump justificou a decisão afirmando que está a reter a assinatura em protesto por o Senado não aprovar a proposta denominada SAVE America Act.

O diploma sobre habitação é um dos raros exemplos de entendimento entre democratas e republicanos no atual Congresso norte-americano. Entre as principais medidas previstas estão a dispensa ou aceleração das avaliações ambientais para projetos de construção de habitação e a imposição de um limite ao número de moradias unifamiliares já existentes que grandes investidores de Wall Street podem deter.

Trump cancelou a 24 de junho uma cerimónia prevista para assinar esta lei, procurando pressionar os republicanos a aprovarem o SAVE America Act, proposta que exigiria prova de cidadania para o registo eleitoral e criaria uma base de dados nacional de eleitores com recurso a registos estaduais.