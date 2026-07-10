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Grécia
Voo da Ryanair faz aterragem de emergência após passageiro ser parcialmente sugado para fora do avião
10 jul, 2026 - 12:41 • Diogo Camilo
Pedaço do motor soltou-se e partiu janela, que levou à despressurização da cabine. Companhia aérea diz que avião "aterrou normalmente" e que os passageiros voltaram ao terminal.
Um voo da Ryanair foi forçado a uma aterragem de emergência esta sexta-feira no Aeroporto de Salónica, na Grécia, após uma janela se ter partido devido a uma peça do motor que se soltou, levando a que à despressurização da cabine e a que um dos passageiros fosse parcialmente sugado para fora do avião.
Em comunicado, a Ryanair confirmou que uma janela se "deslocou", mas não acrescenta mais detalhes sobre o incidente.
Segundo a companhia aérea, o passageiro em questão recebeu assistência médica, mas desconhece-se o estado de saúde do mesmo.
O avião em causa tinha descolado minutos antes do Aeroporto de Salónica e tinha como destino o Aeroporto de Memmingen, na Alemanha. "A aeronave aterrou normalmente os passageiros voltaram ao terminal", referiu a Ryanair no comunicado.
Segundo meios de comunicação gregos, o incidente terá sido causado por um pedaço do motor que se soltou e partiu uma janela, levando à despressurização da cabine e a que um dos passageiros fosse parcialmente sugado pela janela. À Reuters, duas fontes confirmam esta versão e vídeos publicados nas redes sociais mostram a janela partida.
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