​EUA têm "mil mísseis" apontados caso Teerão tente assassinar Trump

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que existem "mil mísseis armados, preparados e apontados" contra o Irão caso Teerão tente assassiná-lo, após informações segundo as quais Israel teria alertado Washington para um plano nesse sentido.

"Existem mil mísseis armados, preparados e apontados para a República Islâmica do Irão, seguidos imediatamente por milhares mais, caso o governo iraniano concretize a sua ameaça", escreveu o Presidente dos Estados Unidos na rede social que lhe pertence, a Truth Social.

Trump afirmou que deu ordens ao Exército para "dizimar totalmente e destruir todas as regiões do Irão", caso as autoridades do país persa o assassinem ou tentem assassiná-lo, e disse que a ordem tem um período de validade de um ano, "sujeito a prorrogações".

O Presidente norte-americano assinou a mensagem escrevendo "Louvado seja Alá! Presidente Donald J. Trump".

Trump já tinha afirmado, numa entrevista ao "The New York Post", que deu instruções ao Pentágono para bombardear o Irão a "níveis nunca antes vistos" caso fosse assassinado em resultado de uma conspiração da República Islâmica.

Na mesma entrevista, Trump deu a entender que não existe uma conspiração recente, embora tenha afirmado que Teerão o considera um alvo há anos, apesar das notícias da imprensa segundo as quais Israel poderá ter alertado os Estados Unidos de que o Irão estaria a desenvolver um novo plano para o assassinar.

O aviso surge no meio de uma nova escalada de tensões entre Washington e Teerão, marcada por recentes confrontos militares e ameaças mútuas que puseram fim ao protocolo de cessar-fogo alcançado no mês passado.