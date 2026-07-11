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Guerra no Médio Oriente

Irão não se considera abrangido pelo acordo com EUA caso ataques continuem

11 jul, 2026 - 23:04 • Lusa

Irão afirmou que "não sentirá que tem de respeitar as suas próprias obrigações" se os Estados Unidos continuarem a não cumprir o acordo que propôs.

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O Irão advertiu este sábado que não se considerará abrangido pelo acordo assinado com os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Médio Oriente caso os ataques ao seu território continuem, segundo um representante iraniano nas Nações Unidas.

"Se os Estados Unidos continuarem a faltar às suas obrigações no âmbito do protocolo do acordo, o Irão não sentirá que tem de respeitar as suas próprias obrigações ao abrigo desse acordo", indicou o representante iraniano nas Nações Unidas, Amir Saeid Iravani à televisão pública iraniana, numa declaração citada pela agência France-Presse (AFP).

A declaração acontece numa altura em que os líderes iranianos e norte-americanos trocam ameaças, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ameaçar, nas redes sociais, mais disparos de mísseis contra o Irão, após se terem ouvido pedidos para matar Trump durante o funeral do aiatola Ali Khamenei.

O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, prometeu vingar a morte do pai, considerando ser essa "a vontade da nação, que será certamente levada a cabo", segundo a televisão estatal iraniana.

Mojtaba Khamenei ainda não foi visto em público desde os ataques de 28 de fevereiro, que mataram o seu pai.

Segundo a AFP, Khamenei disse que a vingança é "inevitável".

A troca de ameaças segue-se a dias de ataques aéreos dos Estados Unidos contra o Irão, em resposta a ataques iranianos a três navios no Estreito de Ormuz, e retaliações iranianas a nações árabes da região, segundo a Associated Press (AP).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já declarou que o cessar-fogo no âmbito do acordo acabou, mas que as negociações continuariam.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, viajou hoje para Omã para encetar mais negociações, um dia após mediadores do Qatar se terem encontrado com responsáveis iranianos em Teerão.

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