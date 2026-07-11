Jornalistas do New York Times intimados por reportagem sobre avião presidencial de Trump

O New York Times noticiou este sábado que quatro dos seus jornalistas foram intimados a prestar declarações em tribunal na próxima quarta-feira, depois de terem levantado preocupações sobre as condições de segurança do novo avião presidencial, o Air Force, doado pelo Qatar.

A ordem foi emitida pelo procurador federal de Manhattan, Jay Clayton, e em alguns casos foi entrege nas casas dos jornalistas por agentes federais. Em causa está uma "alegada violação da lei penal federal".

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A razão? Terem publicado um artigo no qual referem que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, regressou de Ancara — onde esteve para a Cimeira da NATO — num Air Force One mais antigo, em vez do novo avião de luxo oferecido pelo Qatar.

Segundo o jornal norte-americano, os serviços secretos terão aconselhado Trump a não voltar para Washington DC no mesmo avião por motivos de segurança, após ofensivas norte-americanas no Irão.