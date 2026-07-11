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Jornalistas do New York Times intimados por reportagem sobre avião presidencial de Trump

11 jul, 2026 - 19:56

Administração avançou com uma queixa após jornal ter noticiado que os serviços secretos terão aconselhado Trump a não voltar para Washington DC no mesmo avião que tinha chegado à Turquia, por motivos de segurança.

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O New York Times noticiou este sábado que quatro dos seus jornalistas foram intimados a prestar declarações em tribunal na próxima quarta-feira, depois de terem levantado preocupações sobre as condições de segurança do novo avião presidencial, o Air Force, doado pelo Qatar.

A ordem foi emitida pelo procurador federal de Manhattan, Jay Clayton, e em alguns casos foi entrege nas casas dos jornalistas por agentes federais. Em causa está uma "alegada violação da lei penal federal".

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A razão? Terem publicado um artigo no qual referem que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, regressou de Ancara — onde esteve para a Cimeira da NATO — num Air Force One mais antigo, em vez do novo avião de luxo oferecido pelo Qatar.

Segundo o jornal norte-americano, os serviços secretos terão aconselhado Trump a não voltar para Washington DC no mesmo avião por motivos de segurança, após ofensivas norte-americanas no Irão.

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Na quarta-feira, Trump tinha dito que iria usar o antigo Air Force One "pelos velhos tempos", numa viagem até à base da Força Aérea do Reino Unido de Mildenhall, enquanto o novo Air Force One fez a mesma viagem com membros da comitiva norte-americana.

Em reação, o New York Times descreve a ação como uma " escalada extraordinária nos esforços do Presidente Trump para ameaçar e intimidar organizações de notícias independentes".

À Reuters, um porta-voz do Departamento de Justiça refere que a intimação não visa os jornalistas em si, mas sim a fuga de informações confidenciais.

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