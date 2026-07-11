- Noticiário das 11h
- 11 jul, 2026
-
Reino Unido
Libertado suspeito da morte da ex-minsitra britânica britânica Ann Widdecombe
11 jul, 2026 - 10:30 • Lusa
Widdecombe apresentava "feridas graves" quando foi encontrada sem vida, em casa.
A polícia britânica anunciou a libertação, sem acusação formal, do único detido no caso do assassínio da veterana política conservadora Ann Widdecombe, encontrada morta em casa, na quinta-feira, em Inglaterra.
O homem, de 26 anos, já não faz parte da investigação, segundo o subcomissário Matt Longman, da Polícia de Devon e Cornwall.
A prioridade da força policial continua a ser "identificar os responsáveis e garantir que todas as provas disponíveis são examinadas minuciosamente".
Widdecombe, de 78 anos, apresentava "feridas graves" quando foi encontrado o corpo sem vida cerca do meio-dia de quinta-feira, de acordo com polícia, que descartou já a motivação terrorista.
- Noticiário das 11h
- 11 jul, 2026
-