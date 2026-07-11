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Sismos de 24 de junho

Portugal envia 8 toneladas de medicamentos para a Venezuela

11 jul, 2026 - 00:53 • Ricardo Vieira

Laboratórios portugueses doaram medicamentos para ajudar a população venezuelana, na ressaca dos sismos devastadores do mês passado.

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Portugal vai enviar cerca de oito toneladas de medicamentos para ajudar a Venezuela após os devastadores sismos de 24 de junho, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Saúde.

Os preciosos fármacos foram doadas pelos laboratórios Grupo Tecnimede, BIAL, FAES Farma, Menarini e Bluepharma.

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As oito toneladas de medicamentos seguem para a Venezuela na segunda-feira, 13 de julho, num avião da TAP.

"A terra continua a tremer para eles". Vítimas dos sismos na Venezuela com stress pós-traumático
"A terra continua a tremer para eles". Vítimas dos sismos na Venezuela com stress pós-traumático

Serão entregues ao Ministério do Poder Popular para a Saúde da Venezuela, indica o Governo português.

O número de mortos dos sismos na Venezuela ultrapassou a barreira dos quatro mil, indicou esta sexta-feira o presidente da Assembleia Nacional.

Um total de 16.740 pessoas ficaram feridas em resultado dos sismos de 24 de junho.

O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes que morreram no duplo sismo aumentou esta sexta-feira para 107 e há 57 desaparecidos, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Surtos de doenças, más condições de saneamento, falta de acesso a água potável e perturbações nos cuidados de saúde básicos poderão representar os maiores riscos para a saúde das dezenas de milhares de sobreviventes dos sismos mortais que atingiram a Venezuela, alerta a delegação para as Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS).

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