- Noticiário das 1h
- 11 jul, 2026
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Sismos de 24 de junho
Portugal envia 8 toneladas de medicamentos para a Venezuela
11 jul, 2026 - 00:53 • Ricardo Vieira
Laboratórios portugueses doaram medicamentos para ajudar a população venezuelana, na ressaca dos sismos devastadores do mês passado.
Portugal vai enviar cerca de oito toneladas de medicamentos para ajudar a Venezuela após os devastadores sismos de 24 de junho, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Saúde.
Os preciosos fármacos foram doadas pelos laboratórios Grupo Tecnimede, BIAL, FAES Farma, Menarini e Bluepharma.
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As oito toneladas de medicamentos seguem para a Venezuela na segunda-feira, 13 de julho, num avião da TAP.
Serão entregues ao Ministério do Poder Popular para a Saúde da Venezuela, indica o Governo português.
O número de mortos dos sismos na Venezuela ultrapassou a barreira dos quatro mil, indicou esta sexta-feira o presidente da Assembleia Nacional.
Um total de 16.740 pessoas ficaram feridas em resultado dos sismos de 24 de junho.
O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes que morreram no duplo sismo aumentou esta sexta-feira para 107 e há 57 desaparecidos, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).
Surtos de doenças, más condições de saneamento, falta de acesso a água potável e perturbações nos cuidados de saúde básicos poderão representar os maiores riscos para a saúde das dezenas de milhares de sobreviventes dos sismos mortais que atingiram a Venezuela, alerta a delegação para as Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS).
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