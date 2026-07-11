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​Rei Carlos e príncipe Harry encontram-se pela primeira vez em quatro anos

11 jul, 2026 - 00:22 • Ricardo Vieira, com Reuters

A reunião familiar aconteceu na propriedade real de Highgrove, no oeste de Inglaterra.

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Pela primeira vez em quatro anos, o rei Carlos III encontrou-se esta sexta-feira com o filho mais novo, o príncipe Harry, que atualmente vive com a família nos Estados Unidos.

A reunião familiar aconteceu na propriedade real de Highgrove, no oeste de Inglaterra.

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A informação foi confirmada à agência Reuters por uma fonte do Palácio de Buckingham.

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No encontro estiveram também a rainha Camila e a mulher do príncipe Harry, Meghan Markle, duquesa de Sussex.

Foi também a primeira vez em quatro anos que o rei Carlos III, de 77 anos, que luta contra um cancro, esteve com os netos, Archie, de sete anos, e Lilibet, de cinco.

Harry visitou o Reino Unido apenas uma ou duas vezes por ano desde que se mudou para os Estados Unidos com Meghan e os filhos, na sequência de um mediático afastamento do pai e do irmão mais velho, o príncipe William.

Uma fonte do Palácio descreveu o encontro como uma ocasião privada de carácter familiar e adiantou que não seriam divulgadas fotografias, vídeos ou outros pormenores.

O príncipe Harry reencontrou o seu pai após uma semana difícil, em que perdeu um processo judicial de violação da privacidade contra o jornal Daily Mail.

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