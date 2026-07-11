Sobe para 110 número de vítimas portuguesas nos sismos da Venezuela

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) atualizou este sábado o número de vítimas mortais portuguesas nos sismos da Venezuela para 110, dos quais 94 tinham também a nacionalidade venezuelana.

Segundo nota do MNE, há ainda 55 cidadãos portugueses desaparecidos.

Já o presidente da Assembleia Nacional atualizou o número de vítimas mortais de 4.118 para 4.333, com mais 215 mortes confirmadas em relação ao dia anterior.

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Foram ainda registados 16.740 feridos nos dois sismos de magnitude 7.2 e 7.5, no dia 24 de junho.

O número de desalojados, atualmente, é de quase 18 mil.

Este sábado, Portugal anunciou que vai enviar cerca de oito toneladas de medicamentos para ajudar a Venezuela após os devastadores sismos de 24 de junho.

Os preciosos fármacos foram doadas pelos laboratórios Grupo Tecnimede, BIAL, FAES Farma, Menarini e Bluepharma.