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"É o começo do fim." Incêndio controlado em Almería

12 jul, 2026 - 11:05 • João Carlos Malta , enviado a Almería, com Redação

As cerca de mil pessoas que foram retiradas poderão retornar a casa neste domingo. Prossegue o processo de identificação dos 12 corpos recuperados e as buscas por oito pessoas ainda desaparecidas.

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O presidente do Governo Regional da Andaluzia, Juanma Moreno, disse que o incêndio em Los Gallardos, em Almería, está "estabilizado, sem perigo de novos focos". Os desalojados, mais de 1400, vão regressar a casa durante este domingo.

Este é o começo do fim para este incêndio horrível. É um dos incêndios de propagação mais rápida que tivemos na Andaluzia, e talvez na Espanha”, disse Moreno, este domingo, aos jornalistas.

“Podemos dar esta boa notícia sobre a estabilização deste incêndio tão devastador, complexo, difícil e terrível que vivemos”, disse o líder regional, depois de a Unidade Militar de Emergência (UME) ter extinguido os focos de incêndio durante a noite.

“Agora, precisamos de continuar a resfriar as áreas afetadas”, acrescentou.

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O fogo consumiu 7.000 hectares e as cerca de mil pessoas que foram retiradas de casa poderão voltar neste domingo.

“Foi autorizado o regresso das mil pessoas que se encontravam desalojadas. Ontem, foi autorizado o regresso a casa de 600 residentes, mas é importante referir que esse regresso será feito de forma escalonada. Tem de ser realizado com todas as garantias e precauções necessárias”, avançou Juanma Moreno.

Poucas casas destruídas e número de mortos já não deve aumentar

Apesar de se ter temido que haveria muitas casas destruídas num fogo em que as chamas chegaram a andar a mais de 100 metros por minuto, segundo Juanma Moreno "não há tantas casas incendiadas".

"É resultado do trabalho das equipas que envidaram esforços para as proteger. Há algumas, mas são casos isolados", garantiu.

Entretanto, prossegue o processo de identificação dos 12 corpos recuperados e as buscas por oito pessoas ainda desaparecidas.

"O processo de identificação das vítimas é lento, é complexo devido ao estado dos corpos”, avisou o presidente do Governo andaluz.

Os perfis genéticos das vítimas já foram obtidos e as autoridades aguardam para comparar as amostras biológicas com os familiares das vítimas, a maioria estrangeiros.

O presidente do Governo Regional da Andaluzia, Juanma Moreno, disse ainda que as buscas pelas pessoas desaparecidas vai terminar em breve e que as autoridades tem uma esperança convicta de que o número oficial não vai subir dos atuais 12 mortos.

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