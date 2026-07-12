"É o começo do fim." Incêndio controlado em Almería

O presidente do Governo Regional da Andaluzia, Juanma Moreno, disse que o incêndio em Los Gallardos, em Almería, está "estabilizado, sem perigo de novos focos".

“Este é o começo do fim para este incêndio horrível. É um dos incêndios de propagação mais rápida que tivemos na Andaluzia, e talvez na Espanha”, disse Moreno, este domingo, aos jornalistas.

“Podemos dar esta boa notícia sobre a estabilização deste incêndio tão devastador, complexo, difícil e terrível que vivemos”, disse o líder regional, depois de a Unidade Militar de Emergência (UME) ter extinguido os focos de incêndio durante a noite.

“Agora, precisamos de continuar a resfriar as áreas afetadas”, acrescentou.

O fogo consumiu 7.000 hectares e as cerca de mil pessoas que foram retiradas poderão retornar a casa neste domingo.

“Foi autorizado o regresso das mil pessoas que se encontravam desalojadas. Ontem, foi autorizado o regresso a casa de 600 residentes, mas é importante referir que esse regresso será feito de forma escalonada. Tem de ser realizado com todas as garantias e precauções necessárias”, avançou Juanma Moreno.

Entretanto, prossegue o processo de identificação dos 12 corpos recuperados e as buscas por oito pessoas ainda desaparecidas.

"O processo de identificação das vítimas é lento, é complexo devido ao estado dos corpos”, avisou o presidente do Governo andaluz.

Os perfis genéticos das vítimas já foram obtidos e as autoridades aguardam para comparar as amostras biológicas com os familiares das vítimas, a maioria estrangeiros.