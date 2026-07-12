- Noticiário das 12h
- 12 jul, 2026
-
"É o começo do fim." Incêndio controlado em Almería
12 jul, 2026 - 11:05 • João Carlos Malta , enviado a Almería, com Redação
As cerca de mil pessoas que foram retiradas poderão retornar a casa neste domingo. Prossegue o processo de identificação dos 12 corpos recuperados e as buscas por oito pessoas ainda desaparecidas.
O presidente do Governo Regional da Andaluzia, Juanma Moreno, disse que o incêndio em Los Gallardos, em Almería, está "estabilizado, sem perigo de novos focos".
“Este é o começo do fim para este incêndio horrível. É um dos incêndios de propagação mais rápida que tivemos na Andaluzia, e talvez na Espanha”, disse Moreno, este domingo, aos jornalistas.
“Podemos dar esta boa notícia sobre a estabilização deste incêndio tão devastador, complexo, difícil e terrível que vivemos”, disse o líder regional, depois de a Unidade Militar de Emergência (UME) ter extinguido os focos de incêndio durante a noite.
“Agora, precisamos de continuar a resfriar as áreas afetadas”, acrescentou.
O fogo consumiu 7.000 hectares e as cerca de mil pessoas que foram retiradas poderão retornar a casa neste domingo.
“Foi autorizado o regresso das mil pessoas que se encontravam desalojadas. Ontem, foi autorizado o regresso a casa de 600 residentes, mas é importante referir que esse regresso será feito de forma escalonada. Tem de ser realizado com todas as garantias e precauções necessárias”, avançou Juanma Moreno.
Entretanto, prossegue o processo de identificação dos 12 corpos recuperados e as buscas por oito pessoas ainda desaparecidas.
"O processo de identificação das vítimas é lento, é complexo devido ao estado dos corpos”, avisou o presidente do Governo andaluz.
Os perfis genéticos das vítimas já foram obtidos e as autoridades aguardam para comparar as amostras biológicas com os familiares das vítimas, a maioria estrangeiros.
- Noticiário das 12h
- 12 jul, 2026
-
- Almería. "O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"
- "Tragédia sem precedentes”. Incêndio em Almería faz pelo menos 12 mortos. Há 23 desaparecidos
- "Muitas semelhanças com Pedrógão". Português em Almería fala da "maior tragédia de sempre"
- Governo sem indicação de vitimas portuguesas no incêndio em Almería
- O que já sabemos sobre o incêndio em Almería?
- Almería. "O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"
- "Tragédia sem precedentes”. Incêndio em Almería faz pelo menos 12 mortos. Há 23 desaparecidos
- "Muitas semelhanças com Pedrógão". Português em Almería fala da "maior tragédia de sempre"
- Governo sem indicação de vitimas portuguesas no incêndio em Almería
- O que já sabemos sobre o incêndio em Almería?