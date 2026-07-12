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Guerra no Médio Oriente
EUA lançam ofensiva em cidades do Irão, Trump garante que Estreito de Ormuz está aberto
12 jul, 2026 - 20:52 • Diogo Camilo
Irão anunciou o encerramento do Estreito de Ormuz na madrugada deste domingo, mas Trump garante que navios continuam a circular. Ofensiva norte-americana visa mais de uma centena de alvos estratégicos do Irão.
Depois do Irão ter anunciado durante a madrugada de domingo que iria encerrar o Estreito de Ormuz por tempo indeterminado, o presidente norte-americano, Donald Trump insistiu que o mesmo continua aberto ao tráfego comercial.
Em entrevista à NBC, Trump não esconde que a troca de ataques entre EUA e Irão faz aumentar as preocupações com a segurança da rota de transporte de petróleo.
Na noite de sábado, o Irão anunciou o encerramento do Estreito de Ormuz depois de disparar um tiro de advertência contra uma embarcação que, segundo a Marinha iraniana, tentou transitar por uma rota não autorizada.
Este domingo tem sido marcado por trocas intensas de ataques com mísseis e drones entre Irão e EUA, com Teerão a visar instalações norte-americanas em países do Golfo no domingo, como o Qatar e os Emirados Árabes Unidos.
Segundo meios de comunicação iranianos, os Estados Unidos atacaram o porto de Bandar Abbas, onde estão localizadas instalações militares iranianas, e também a ilha de Qeshm.
Os ataques de parte a parte vêm lançar dúvidas sobre o futuro do acordo provisório entre Irão e EUA, que foi assinado no mês passado, e que visava a reabertura do Estreito de Ormuz.
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