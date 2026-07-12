Irão avisa: "A era dos acordos unilaterais chegou ao fim"

A Guarda da Revolução Islâmica iraniana disparou tiros de advertência contra um navio que, segundo as autoridades iranianas, navegava por uma "rota não autorizada" e acabou depois por anunciar o encerramento "até nova ordem" do Estreito de Ormuz.

O presidente do Parlamento e negociador-chefe do Irão, Mohamad Baqer Qalibaf, advertiu os Estados Unidos de que "a era dos acordos unilaterais chegou ao fim", na sequência do recrudescimento de ataques recíprocos durante a noite.

"A era dos acordos unilaterais chegou ao fim. Já vos tínhamos dito: cumpram a vossa palavra ou paguem o preço. A realidade está a bater à porta", escreveu Qalibaf numa publicação na rede social X, acompanhada de uma imagem com o texto de um ponto do memorando de entendimento acordado entre Washington e Teerão no passado dia 17 de junho, que alude à reabertura do Estreito de Ormuz, com uma frase sublinhada: "a República Islâmica do Irão tomará as medidas necessárias".

Já os EUA, horas depois, anunciavam o fim da última ronda de ataques contra o Irão, revelando ter visado instalações de mísseis e drones do Irão, capacidades navais, depósitos de munições, redes de comunicações e postos de vigilância costeira.

Washington anunciou o fim da última ronda de ataques contra o Irão, lançada esta madrugada em retaliação a um bombardeamento iraniano anterior contra um navio com bandeira cipriota que navegava pelo Estreito de Ormuz.

"As forças norte-americanas atacaram aproximadamente 140 alvos militares iranianos com munições de precisão lançadas a partir de aviões de combate (baseados em terra e no mar), drones e navios de guerra", explicou o Comando Central dos EUA (Centcom) num comunicado.

Os Estados Unidos e o Irão assinaram, a 17 de junho, um memorando de entendimento para pôr fim à guerra, desbloquear o Estreito de Ormuz e iniciar negociações sobre o programa nuclear iraniano. No entanto, nos últimos dias registaram-se novos ataques entre as partes no Médio Oriente.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Omã assegurou que as conversações com o Irão sobre o futuro da gestão do Estreito de Ormuz vão continuar, após a ronda de sábado.

"Ambas as partes concordaram em prosseguir estas conversações a nível técnico e político, a fim de alcançar os acordos necessários, em conformidade com o direito internacional", lê-se num comunicado da diplomacia de Omã.





o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

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