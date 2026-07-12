- Noticiário das 2h
- 12 jul, 2026
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Sismos na Venezuela
"Milhares de prédios colapsaram totalmente": Secretário de Estado descreve destruição na Venezuela
12 jul, 2026 - 00:40 • Marisa Gonçalves , Diogo Camilo
Emídio Sousa fez uma visita de quatro dias à Venezuela e descreve a "grande solidariedade" da comunidade portuguesa. Governante acredita que número de vítimas "vai aumentar muito significativamente" nos próximos dias.
O Secretário de Estado das Comunidades termina este sábado uma visita de quatro dias à Venezuela e relata uma "grande solidariedade" prestada pela comunidade portuguesa no local, depois do país ter sofrido dois sismos no final de junho, que provocaram mais de quatro mil vítimas mortais.
"Há uma grande solidariedade e a nossa comunidade está muito envolvida na ajuda", afirma Emídio Sousa em entrevista à Renascença. "As pessoas vão retomar as suas vidas, estão com energia e nós também temos que dar esta esperança, que elas precisam", refere, destacando o apoio de organizações como a Cáritas e a Oikos, que estão na linha da frente de apoio.
O governante esteve reunido com a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, a quem manifestou a disponibilidade para prestar todo o apoio necessário.
"Reafirmei sempre a nossa vontade em ajudar o país. Nesta fase de ajuda humanitária já trouxemos mais de 20 toneladas de diferentes materiais e equipamentos como kits de sobrevivência, material de saneamento, etc. Na segunda-feira vai chegar mais um avião da TAP com oito toneladas de medicamentos e vários materiais de saúde. Também reafirmei que estaremos disponíveis com as nossas empresas para os trabalhos de reconstrução do país", adianta.
Emídio Sousa disse ainda acreditar que o número de vítimas dos sismos deverá subir nos próximos dias.
"Da destruição que vi, são milhares de prédios que colapsaram totalmente, tenho a certeza que os números vão aumentar muito significativamente. Há prédios de 20 andares que desmoronaram completamente, e pessoas ficaram entre os escombros", explica.
Venezuela
Sobe para 110 número de vítimas portuguesas nos sismos da Venezuela
País atualizou as mortes dos dois sismos para 4.33(...)
Este sábado, o número de vítimas mortais foi atualizado de 4.118 para 4.333, com mais 215 mortes confirmadas em relação ao dia anterior.
Foram ainda registados 16.740 feridos nos dois sismos de magnitude 7.2 e 7.5, no dia 24 de junho.
O número de desalojados, atualmente, é de quase 18 mil.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) atualizou este sábado o número de vítimas mortais portuguesas nos sismos da Venezuela para 110, dos quais 94 tinham também a nacionalidade venezuelana.
Segundo nota do MNE, há ainda 55 cidadãos portugueses desaparecidos.
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