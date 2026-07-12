Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 12 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sismos na Venezuela

"Milhares de prédios colapsaram totalmente": Secretário de Estado descreve destruição na Venezuela

12 jul, 2026 - 00:40 • Marisa Gonçalves , Diogo Camilo

Emídio Sousa fez uma visita de quatro dias à Venezuela e descreve a "grande solidariedade" da comunidade portuguesa. Governante acredita que número de vítimas "vai aumentar muito significativamente" nos próximos dias.

A+ / A-

O Secretário de Estado das Comunidades termina este sábado uma visita de quatro dias à Venezuela e relata uma "grande solidariedade" prestada pela comunidade portuguesa no local, depois do país ter sofrido dois sismos no final de junho, que provocaram mais de quatro mil vítimas mortais.

"Há uma grande solidariedade e a nossa comunidade está muito envolvida na ajuda", afirma Emídio Sousa em entrevista à Renascença. "As pessoas vão retomar as suas vidas, estão com energia e nós também temos que dar esta esperança, que elas precisam", refere, destacando o apoio de organizações como a Cáritas e a Oikos, que estão na linha da frente de apoio.

O governante esteve reunido com a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, a quem manifestou a disponibilidade para prestar todo o apoio necessário.

Emídio Sousa disse ainda acreditar que o número de vítimas dos sismos deverá subir nos próximos dias.

"Da destruição que vi, são milhares de prédios que colapsaram totalmente, tenho a certeza que os números vão aumentar muito significativamente. Há prédios de 20 andares que desmoronaram completamente, e pessoas ficaram entre os escombros", explica.

Sobe para 110 número de vítimas portuguesas nos sismos da Venezuela

Venezuela

Sobe para 110 número de vítimas portuguesas nos sismos da Venezuela

País atualizou as mortes dos dois sismos para 4.33(...)

Este sábado, o número de vítimas mortais foi atualizado de 4.118 para 4.333, com mais 215 mortes confirmadas em relação ao dia anterior.

Foram ainda registados 16.740 feridos nos dois sismos de magnitude 7.2 e 7.5, no dia 24 de junho.

O número de desalojados, atualmente, é de quase 18 mil.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) atualizou este sábado o número de vítimas mortais portuguesas nos sismos da Venezuela para 110, dos quais 94 tinham também a nacionalidade venezuelana.

Segundo nota do MNE, há ainda 55 cidadãos portugueses desaparecidos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 12 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

1951-2026

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)