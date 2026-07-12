"Milhares de prédios colapsaram totalmente": Secretário de Estado descreve destruição na Venezuela

O Secretário de Estado das Comunidades termina este sábado uma visita de quatro dias à Venezuela e relata uma "grande solidariedade" prestada pela comunidade portuguesa no local, depois do país ter sofrido dois sismos no final de junho, que provocaram mais de quatro mil vítimas mortais.

"Há uma grande solidariedade e a nossa comunidade está muito envolvida na ajuda", afirma Emídio Sousa em entrevista à Renascença. "As pessoas vão retomar as suas vidas, estão com energia e nós também temos que dar esta esperança, que elas precisam", refere, destacando o apoio de organizações como a Cáritas e a Oikos, que estão na linha da frente de apoio.

O governante esteve reunido com a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, a quem manifestou a disponibilidade para prestar todo o apoio necessário.

Emídio Sousa disse ainda acreditar que o número de vítimas dos sismos deverá subir nos próximos dias.

"Da destruição que vi, são milhares de prédios que colapsaram totalmente, tenho a certeza que os números vão aumentar muito significativamente. Há prédios de 20 andares que desmoronaram completamente, e pessoas ficaram entre os escombros", explica.