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Sismos na Venezuela

Número de vítimas portuguesas na Venezuela sobe para 114

12 jul, 2026 - 23:51 • Diogo Camilo

Número de vítimas mortais cresceu de 4.333 para 4.490, com mais 157 mortes confirmadas em relação ao dia anterior.

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O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) atualizou este domingo o número de vítimas mortais portuguesas nos sismos da Venezuela para 114, dos quais 97 tinham também a nacionalidade venezuelana.

Segundo nota do MNE, há ainda 54 cidadãos portugueses desaparecidos.

Já o presidente da Assembleia Nacional atualizou o número de vítimas mortais de 4.333 para 4.490, com mais 157 mortes confirmadas em relação ao dia anterior.

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Foram ainda registados 16.740 feridos nos dois sismos de magnitude 7.2 e 7.5, no dia 24 de junho, enquanto 6.462 foram resgatadas dos escombros.

O número de desalojados, atualmente, é de quase 18 mil.

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