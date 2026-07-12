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Pelo menos 27 mortos em incêndio em bar na Tailândia
12 jul, 2026 - 23:56 • Diogo Camilo
Autoridades registaram 63 feridos, dos quais 22 em estado grave em bar noturno em Banguecoque. Causas do fogo estão a ser investigadas.
Um incêndio num bar de Banguecoque, na Tailândia, fez este domingo pelo menos 27 vítimas mortais e 22 feridos graves.
Segundo atualização das autoridades locais, há 63 feridos registados e as causas do fogo estão a ser investigadas.
Relatos de testemunhas no local referem que o incêndio começou na frente do palco do bar noturno e que alastrou até à porta da frente, juntamente com uma nuvem espessa de fumo negro.
Os bombeiros demoraram cerca de meia hora a controlar o incêndio na região de Chatuchak, na capital tailandesa.
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