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Sobe para 13 o número de vítimas mortais no incêndio em Almería

12 jul, 2026 - 21:38 • Diogo Camilo

Mulher britânica de 93 anos estava em estado crítico desde quinta-feira, com queimaduras em mais de 20% do corpo.

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O número de vítimas mortais daquele que já é considerado o pior incêndio da região da Andaluzia subiu este domingo para 13, após ter sido registada a morte de uma idosa de 93 anos.

Segundo o Diario de Almería, a mulher britânica sofria de outras patologias e estava em estado crítico desde quinta-feira. Deu entrada nas urgências às 00h28 locais e chegou a ser transferidas para os cuidados intensivos, com queimaduras em mais de 20% do corpo.

Do incêndio há ainda quatro pessoas internadas na Unidade de Queimados de Sevilha.

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Este domingo, o presidente do Governo Regional da Andaluzia, Juanma Moreno, avançou que o incêndio em Los Gallardos estava "estabilizado" e "sem perigo de novos focos". estava "estabilizado" e "sem perigo de novos focos".

O fogo consumiu 7.000 hectares e as cerca de mil pessoas que foram retiradas de casa poderão voltar neste domingo. As buscas por pessoas desaparecidas deverão terminar em breve, avançou o Juanma Moreno.

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