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Zelensky anuncia remodelação ministerial e substitui primeira-ministra da Ucrânia

12 jul, 2026 - 19:52 • Lusa

Presidente ucraniano ofereceu à primeira-ministra da Ucrânia, Yuliia Svyrydenko, nomeada no verão passado, “a oportunidade de liderar uma nova e importante área de relações com um parceiro fundamental”, sem dar mais detalhes sobre o novo cargo.

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O Presidente da Ucrânia anunciou este domingo, 12 de julho, uma remodelação ministerial e ofereceu à primeira-ministra um novo cargo, que não especificou, indicando que o país "está a mudar a sua estratégia política”.

“A Ucrânia está a mudar a sua estratégia política. Cada área prioritária da política externa será atribuída a uma pessoa específica com experiência substancial, capaz de implementar o que foi acordado a nível de liderança e o que o povo ucraniano espera”, disse Volodymyr Zelensky, na rede social X.

Segundo a publicação, o presidente ucraniano ofereceu à primeira-ministra da Ucrânia, Yuliia Svyrydenko, nomeada no verão passado, “a oportunidade de liderar uma nova e importante área de relações com um parceiro fundamental”, sem dar mais detalhes sobre o novo cargo de Yuliia Svyrydenko ou sobre o parceiro fundamental.

O Presidente referiu como prioridades na política externa áreas relacionadas com os Estados Unidos e os acordos sobre licenças para o fabrico de sistemas Patriot [sistemas de mísseis], bem como outras formas de cooperação bilateral em matéria de segurança.

Segundo Volodymyr Zelensky, na lista de prioridades na política externa também “está a China e as principais organizações internacionais que influenciam as decisões globais e que podem fazer mais para ajudar a pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia”, que começou a 24 de fevereiro de 2022 com a invasão russa.

Ainda dentro das prioridades na política externa, são referidas a adesão à União Europeia, uma nova base nas relações com os países vizinhos da Ucrânia, especialmente a Polónia e a Hungria, o Médio Oriente e a região do Golfo, “como uma das áreas globais mais promissoras para a cooperação em matéria de segurança e economia”.

O presidente ucraniano disse também que espera um aumento do fornecimento de armamento, incluindo todo o tipo de drones, e defendeu que “todo o trabalho nas regiões fronteiriças e da linha da frente da Ucrânia, que sofrem diariamente ataques russos, deve ser significativamente reforçado”.

“A preparação para o inverno é uma prioridade extremamente importante, e a Ucrânia deve estar pronta para qualquer ameaça que possa surgir”, acrescentou, indicando que haverá também mudanças nos chefes das agências de segurança pública.

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