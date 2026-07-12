Zelensky anuncia remodelação ministerial e substitui primeira-ministra da Ucrânia

O Presidente da Ucrânia anunciou este domingo, 12 de julho, uma remodelação ministerial e ofereceu à primeira-ministra um novo cargo, que não especificou, indicando que o país "está a mudar a sua estratégia política”.

“A Ucrânia está a mudar a sua estratégia política. Cada área prioritária da política externa será atribuída a uma pessoa específica com experiência substancial, capaz de implementar o que foi acordado a nível de liderança e o que o povo ucraniano espera”, disse Volodymyr Zelensky, na rede social X.

Segundo a publicação, o presidente ucraniano ofereceu à primeira-ministra da Ucrânia, Yuliia Svyrydenko, nomeada no verão passado, “a oportunidade de liderar uma nova e importante área de relações com um parceiro fundamental”, sem dar mais detalhes sobre o novo cargo de Yuliia Svyrydenko ou sobre o parceiro fundamental.

O Presidente referiu como prioridades na política externa áreas relacionadas com os Estados Unidos e os acordos sobre licenças para o fabrico de sistemas Patriot [sistemas de mísseis], bem como outras formas de cooperação bilateral em matéria de segurança.