Incêndio de Almería. Sánchez promete apoio financeiro às vítimas e apela a grande pacto de emergência climática

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, esteve na manhã desta segunda-feira, quatro dias depois dos grandes fogos de Almería terem deflagrado, no centro de operações de combate ao fogo, para dizer que o Estado central vai ajudar a financiar a reconstrução das zonas devastadas pelas chamas. E pediu ainda união entre governo central e governos regionais para um grande pacto para a emergência climática. Sánchez chegou ao quartel de Turre de helicóptero depois de sobrevoar as zonas afetadas, mas sem que tenha tido contato direto com as populações, ao contrário do que aconteceu no passado em situações similares. Depois de falar com as autoridades locais para se inteirar dos trabalhos que foram e estão a ser feitos, e expressar as condolências aos familiares das até agora 13 vítimas mortais, revelou o comprometimento do Governo no apoio à reconstrução da região em que sete mil hetares foram devastados. “O Governo de Espanha — como foi explicado pelos nossos representantes ao longo dos últimos dias —, disponibilizámos todos os recursos do Estado que nos foram solicitados. Durante a fase de extinção do incêndio e, claro, também na investigação das causas do incêndio e, finalmente, como já referi anteriormente aos presidentes de câmara das zonas afetadas, naturalmente na reconstrução para, pelo menos, atenuar na medida das nossas possibilidades, do ponto de vista material, nunca emocional, dar-lhes uma ajuda com recursos públicos para que possam recuperar, pelo menos, a sua normalidade”, afiançou Sánchez, numa declaração de menos de 10 minutos aos jornalistas, sem direito a perguntas.

Logo de seguida, o chefe do Governo de Espanha pôs a tónica do discurso na questão das alterações climáticas e de como estas estão a impactar em especial o país vizinho. “Um terço da superfície queimada, no ano passado, na Europa ocorreu aqui em Espanha. E isso tem muito a ver, não só com os incêndios tradicionais que podem ocorrer, mas também com um agravamento resultante das emergências climáticas, que a Península Ibérica, e particularmente a Espanha, está a sofrer”, defendeu. Por isso, Sánchez voltou a recordar a proposta que o Governo de Espanha colocou sobre a mesa de todas as administrações locais “que consiste em articular um grande acordo face à emergência climática”. A receita de Sánchez para prevenir fogos O primeiro-ministro espanhol, que elogiou a ação de todos os servidores do Estado, diz agora que não se deve apenas “reagir quando estes incêndios ocorrem”, “mas sim preveni-los”. E deu exemplos de como fazê-lo: “Temos de prevenir, protegendo e delimitando as zonas dos municípios. E promover cursos, formação, especialmente dirigida aos jovens, mas não apenas aos jovens, em estabelecimentos de ensino, sobre como reagir perante incêndios, perante emergências de proteção civil, que, infelizmente, são cada vez mais comuns”.