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França
Incêndio nos arredores de Paris já consumiu mais de 800 hectares da floresta de Fontainebleau
13 jul, 2026 - 09:05 • João Malheiro , André Rodrigues
O incêndio está a perturbar a circulação numa das autoestradas que liga à capital de França, com partes da estrada a continuarem cortadas esta segunda-feira.
[Atualizado às 09h50]
Um incêndio numa floresta nos arredores de Paris já consumiu 800 hectares e continua a ser combatido esta segunda-feira.
As chamas deflagaram no domingo na floresta de Fontainebleau, a cerca de 60 quilómetros a sul da capital de França. Um incêndio nesta região do país é raro, tendo levado um governante local, citado pelo France24, a admitir "nunca ter visto isto na vida".
O incêndio está a perturbar a circulação em uma das autoestradas que liga a Paris, com partes da estrada a continuarem cortadas esta segunda-feira.
França tem sido um dos países mais afetados por ondas de calor no verão deste ano, estando já na sua terceira vaga de temperaturas altas em três meses.
Em junho, o país registou mais de duas mil mortes em excesso devido ao calor.
O país já perdeu 25 mil hectares para as chamas, em 2026. É mais do dobro do que ardeu no mesmo período, no ano passado.
O ministro do Interior francês refere que há indícios que fogo possa ter sido atiçado, havendo cerca de dez pontos de origem das chamas num perímetro de mil metros.
"A procuradora da República de Fontainebleau está, naturalmente, a tratar do caso. Está em curso uma investigação que foi confiada às secções de investigação da Polícia Nacional de Paris e, portanto, as investigações permitirão confirmar ou refutar esta hipótese", referiu o governante Laurent Nuñez, aos jornalistas.
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