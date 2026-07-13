Incêndio nos arredores de Paris já consumiu mais de 800 hectares da floresta de Fontainebleau

[Atualizado às 09h50]

Um incêndio numa floresta nos arredores de Paris já consumiu 800 hectares e continua a ser combatido esta segunda-feira.

As chamas deflagaram no domingo na floresta de Fontainebleau, a cerca de 60 quilómetros a sul da capital de França. Um incêndio nesta região do país é raro, tendo levado um governante local, citado pelo France24, a admitir "nunca ter visto isto na vida".

O incêndio está a perturbar a circulação em uma das autoestradas que liga a Paris, com partes da estrada a continuarem cortadas esta segunda-feira.

França tem sido um dos países mais afetados por ondas de calor no verão deste ano, estando já na sua terceira vaga de temperaturas altas em três meses.

Em junho, o país registou mais de duas mil mortes em excesso devido ao calor.