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Guerra no Médio Oriente

Irão intensifica ataques contra bases norte-americanas

13 jul, 2026 - 05:29 • Rita Vila Real

Depois de Teerão admitir que o Estreito de Ormuz está novamente encerrado, as duas potências trocaram ataques. No Irão, pelo menos uma pessoa morreu na sequência da ofensiva.

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Os Estados Unidos e o Irão voltaram a trocar ataques durante a madrugada desta segunda-feira.

A guarda revolucionária do Irão admitiu ter atacado bases militares norte-americanas no Barhein e no Kwait, no que considerou uma segunda vaga da retaliação contra os Estados Unidos.

Na primeira vaga, Teerão atacou uma base aérea na Jordânia. O exército jordano admitiu ter interceptado quatro drones iranianos detectados no espaço aéreo do país.

Já o Comando Central norte-americano deu por concluídos os ataques, depois de afirmar ter atingido várias dezenas de alvos militares iranianos, incluindo sistemas de defesa aérea, estações de radar costeiras, instalações de mísseis e drones e pequenas embarcações.

Um alto responsável da província iraniana de Khuzestan afirmou que uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas depois de um projétil ter atingido uma estação de bomeamento de água para a agricultura em Mahshahr, segundo a agência noticiosa IRNA. A vítima mortal era um guarda da instalação.

A imprensa estatal iraniana descreve ainda explosões em Bandar Abbas, na Ilha de Qeshm, em Sirik e em Jask.

Depois de Teerão declarar por encerrado o Estreito de Ormuz, a guarda revolucionária do Irão admitiu ter atacado duas embarcações ao desativar os sistemas de navegação das embarcações.

Já o comando central dos Estados Unidos disse, através de um comunicado, que o corredor marítimo não é controlado pelo Irão, e que está pronto para assegurar a liberdade de navegação para embarcações comerciais.

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