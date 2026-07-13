Ladrões do Louvre receberam até 25 mil euros pelo assalto

Dois dos ladrões que assaltaram o Museu do Louvre em outubro do ano passado admitiram que foram pagos entre 20 mil a 25 mil euros pelo crime.

Em declarações durante os interrogatórios das autoridades em junho deste ano, citadas pelo jornal "Le Monde", Abdoulaye N., taxista de 40 anos, e Ghelamallah A., desempregado de 36 anos, contam que o cabecilha do roubo não terá ficado satisfeito com a quantidade de jóias roubadas.

"Ele sentiu que podíamos ter levado mais", conta Abdoulaye, que assumiu igualmente que se trata do ladrão que, em vídeos de segurança, é visto a deixar cair ao chão uma coroa do século XIX.

O suspeito mostrou-se arrependido pelo que fez, considerando que "não foi correto e tratou-se de algo muito grave".