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Ladrões do Louvre receberam até 25 mil euros pelo assalto

13 jul, 2026 - 08:20 • João Malheiro

Cabecilha do assalto não terá ficado satisfeito com a quantidade de jóias roubadas.

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Dois dos ladrões que assaltaram o Museu do Louvre em outubro do ano passado admitiram que foram pagos entre 20 mil a 25 mil euros pelo crime.

Em declarações durante os interrogatórios das autoridades em junho deste ano, citadas pelo jornal "Le Monde", Abdoulaye N., taxista de 40 anos, e Ghelamallah A., desempregado de 36 anos, contam que o cabecilha do roubo não terá ficado satisfeito com a quantidade de jóias roubadas.

"Ele sentiu que podíamos ter levado mais", conta Abdoulaye, que assumiu igualmente que se trata do ladrão que, em vídeos de segurança, é visto a deixar cair ao chão uma coroa do século XIX.

O suspeito mostrou-se arrependido pelo que fez, considerando que "não foi correto e tratou-se de algo muito grave".

O ladrão diz que tiveram apenas uma janela de três minutos para levar "o máximo possível", antes de arriscarem serem detetados pela segurança do museu.

Enquanto Abdoulaye N. afirma que os assaltantes sabiam que iriam roubar o Louvre, enquanto Ghelamallah A. disse que pensava que iam roubar "uma loja de jóias".

Ambos referem que foram abordados poucos dias antes do assalto, recebendo um vídeo do Louvre e instruções para assaltarem a sala de jóias napoleónicas. E sublinham ter aceitado a proposta devido a dificuldades financeiras.

Nenhum destes homens quis revelar às autoridades francesas a identidade do cabecilha do assalto, alegando temerem pela vida. Antes de serem interrogados, terão sido ameaçados para não contarem nada à polícia.

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