​Polícia antiterrorista britânica investiga morte de Ann Widdecombe

A polícia antiterrorista britânica assumiu a liderança da investigação ao presumível homicídio da antiga ministra britânica Ann Widdecombe, na sequência de novas informações, anunciou esta segunda-feira a ministra do Interior, Shabana Mahmood.



Widdecombe, de 78 anos, foi encontrada morta na passada quinta-feira na sua casa, numa zona rural do sudoeste de Inglaterra, apresentando o que a polícia descreveu como "ferimentos graves". Era uma figura destacada do partido de extrema-direita Reform UK, liderado por Nigel Farage, depois de ter abandonado o Partido Conservador, na sequência da sua saída do Parlamento, em 2010.

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Um homem britânico branco foi detido na noite de sábado, em Rotherham, no norte de Inglaterra, por suspeitas de homicídio. Inicialmente, a polícia afirmou não existirem indícios de uma ligação ao terrorismo.

"Na quarta-feira, Ann Widdecombe foi assassinada na sua casa. As circunstâncias da sua morte são extremamente perturbadoras. A Polícia Antiterrorista assumiu agora a investigação", declarou Mahmood no Parlamento.

A ministra explicou que surgiram "novas informações" que alteraram a natureza da investigação, acrescentando, contudo, que o suspeito não era conhecido do programa britânico de prevenção da radicalização Prevent.

Polícia procura apurar motivo do ataque

A Polícia Antiterrorista informou que o suspeito voltou a ser detido, desta vez por suspeitas de prática, preparação ou instigação de atos de terrorismo, e apelou ao público para que forneça informações que possam ajudar na investigação.

"Estamos a seguir várias linhas de investigação para determinar a motivação deste ataque", afirmou Laurence Taylor, responsável nacional pela Polícia Antiterrorista. "A nossa prioridade é fazer avançar esta investigação o mais rapidamente possível."

A segurança dos responsáveis políticos voltou a estar sob escrutínio no Reino Unido, onde dois deputados em exercício foram assassinados na última década.

A deputada trabalhista Jo Cox foi morta a tiro e à facada por um extremista de inspiração neonazi durante a campanha do Brexit, em 2016. Já o deputado conservador David Amess foi esfaqueado até à morte, em 2021, por um homem inspirado pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Recordando também estes dois casos, Mahmood afirmou que a morte de Widdecombe "levanta questões sobre a segurança de quem exerce funções públicas", acrescentando que o Governo irá trabalhar com o Parlamento para reforçar a proteção dos deputados e de outras pessoas envolvidas na vida política.

"Reconheço a preocupação particular que o Partido Reform sente hoje e, naturalmente, a do seu líder, Nigel Farage", afirmou a ministra, propondo-lhe uma reunião para discutir medidas de segurança.

Ann Widdecombe era conhecida pelas suas posições socialmente conservadoras. Foi secretária de Estado no Governo conservador de John Major entre 1992 e 1997 e, mais recentemente, porta-voz do Reform UK para as áreas da imigração e da justiça.

Após a notícia da sua morte, multiplicaram-se as homenagens provenientes de todo o espectro político.

Convertida ao catolicismo, em parte como forma de protesto contra a decisão da Igreja de Inglaterra de ordenar mulheres sacerdotes, Widdecombe era também conhecida pela sua oposição ao aborto e à equiparação da idade de consentimento para relações homossexuais e heterossexuais.