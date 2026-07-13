Polícia britânica detém 12 pessoas por alegada ameaça de extrema-direita contra evento islâmico

A polícia britânica deteve 12 pessoas no âmbito de uma investigação a uma alegada ameaça de terrorismo de extrema-direita dirigida contra um evento islâmico realizado este fim de semana em Inglaterra.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, as autoridades indicam que as detenções foram efetuadas no domingo e na segunda-feira, em várias localidades do país, depois de terem recebido informações sobre uma "potencial ameaça grave" ao encontro religioso.

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O evento decorreu entre os dias 9 e 12 de julho, numa propriedade rural no condado de Suffolk, no leste de Inglaterra, e reuniu cerca de 15 mil participantes. Apesar do alerta, a iniciativa realizou-se praticamente conforme o previsto, embora tenha terminado mais cedo no domingo.

Segundo a polícia, oito homens continuam detidos ao abrigo da legislação antiterrorista. Outros três homens foram detidos por suspeitas de conspiração para homicídio, enquanto uma mulher foi presa por alegadamente prestar auxílio a um suspeito.

Os detidos têm idades compreendidas entre os 27 e os 60 anos. As autoridades continuam a realizar buscas em vários locais de Londres, do leste de Inglaterra e da região de Manchester.

A ministra da Justiça britânica, Shabana Mahmood, afirmou que a notícia será motivo de preocupação para a comunidade muçulmana do país e apelou à união contra o extremismo.

"Devemos opor-nos ao ódio e unir-nos em torno da convicção comum de que somos um país aberto, generoso e tolerante para todas as nossas comunidades", escreveu na rede social X.

Também a chefe da polícia antiterrorista, Helen Flanagan, considerou que esta operação constitui "um forte lembrete" do atual nível de ameaça terrorista no Reino Unido.

O país mantém, desde abril, o nível de ameaça terrorista em "grave", o segundo mais elevado da escala, indicando que as autoridades consideram altamente provável a ocorrência de um atentado.